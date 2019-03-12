Сытник рассказал, сколько детективов расследуют коррупционные схемы в "оборонке"

"Абсолютно не согласен с тем, что это дело (по закупкам Харьковского государственного бронетанкового завода - ред.) не расследовалось. Там действительно проделана большая работа - осмотрены и танки, на которые ставили эти прицелы, и сейчас мы пытаемся выйти на финальный результат по этому делу", - сказал Сытник.

По его словам, в течение 2017-2019 годов в деле, касающемся Харьковского бронетанкового завода, постоянно проводили расследование, проводились десятки временных доступов, десятки процессуальных следственных действий.

Он заявил, что танки, на которые устанавливали прицелы, детективы Бюро осматривали уже в зоне АТО.

"Сделана определенная работа, которая сейчас позволяет нам двигаться к окончательному решению по этому делу. НАБУ - это единственный орган, который притягивал именно за хищение государственных средств в сфере "Укроборонпрома" и вообще в сфере обороны, и НАБУ - это единственный орган, который притягивал именно чиновников в этой сфере", - подчеркнул директор НАБУ.

Он отметил также, что после периода, что фигурирует в материалах журналистов, НАБУ был проведен ряд расследований, в том числе о хищении государственных средств в особо крупных размерах, после которого был задержан заместитель министра обороны, дела в отношении руководства Львовского бронетанкового завода, в отношении руководителя управления бронетанковых войск Министерства обороны. Сытник также заявил, что на днях было задержано действующего и бывшего руководителя "Укрспецтехноекспорта".

"Я говорил много раз, что у нас идет специализация между детективами в части расследований, отдел детективов в составе 14 человек - небольшой отдел, провел расследование, которые не смогла правоохранительная система до этого. Для нас вопрос чести дать ответы на эти определенные манипуляции, и просто, возможно, ложные выводы", - заявил главы Бюро.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало вопрос истребования производств Генеральной прокуратуры Украины по делам относительно вероятного хищения и коррупции в "Укроборонпроме".