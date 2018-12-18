Ситник дав прогноз початку роботи Антикорсуду

"Навесні перші справи можуть бути передані до цього суду, а, можливо, частина справ, які зараз розглядаються в судах, також будуть направлені (до Антикорсуду – ред.), можна на це розраховувати", - зазначив голова НАБУ.



За його словами, конкурс на посади суддів Антикорупційного суду був оголошений в кінці літа, і до лютого-березня буде відомий список обраних кандидатів. Наразі вже пройшов перший етап конкурсу і формується міжнародна експертна рада. Крім того, за його словами, вже знайдено приміщення під новий суд.



Нагадаємо, 2 серпня Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону України "Про Вищий антикорупційний суд", що повністю відкриває шлях до створення та функціонування Вищого антикорупційного суду.



Наприкінці листопада уряд прийняв рішення про виділення приміщення для Вищого антикорупційного суду (ВАС), процес формування якого триває.