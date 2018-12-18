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Сытник дал прогноз начала работы Антикорсуда

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд в Украине может получить первые дела уже весной следующего года. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в эфире радио "Новое время", передает УНН.

Сытник дал прогноз начала работы Антикорсуда

"Весной первые дела могут быть переданы в этот суд, а, возможно, часть дел, которые сейчас рассматриваются в судах, также будут направлены (в Антикорсуд - ред.), можно на это рассчитывать", - отметил председатель НАБУ.

По его словам, конкурс на должности судей Антикоррупционного суда был объявлен в конце лета, и к февралю-марту будет известен список избранных кандидатов. Сейчас уже прошел первый этап конкурса и формируется международная экспертный совет. Кроме того, по его словам, уже найдено помещение под новый суд.

Напомним, 2 августа Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", который полностью открывает путь к созданию и функционированию Высшего антикоррупционного суда.

В конце ноября правительство приняло решение о выделении помещения для Высшего антикоррупционного суда (ВАС), процесс формирования которого продолжается.

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