Система ППО Ізраїлю перехопила дві ракети, запущені зі сектора Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Ізраїльська система ППО “Залізний купол” перехопила дві запущені зі сектора Гази ракети, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.
“Два запуски ракет по Ізраїлю зі сектора Гази були ідентифіковані за станом на 23:07 (23:07 за київським часом), обидві ракети були перехоплені системою ППО “Залізний купол”, — йдеться в поширеному військовими комюніке. До цього з вечора неділі сирени повітряної тривоги не менше семи разів спрацьовували у прилеглій до сектору Гази регіональній раді Ешколь, попереджаючи місцевих жителів про можливих ракетних атак.
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У ніч на понеділок співробітники спецназу Армії оборони Ізраїлю провели операцію в місті Хан-Юніс у палестинському анклаві, в результаті якої був убитий заступник командира одного з елітних військових підрозділів ХАМАС Нуреддін Саляма Барака. В результаті зіткнення були вбиті шестеро палестинців. Як стверджують палестинські ЗМІ, в перестрілці вбито ізраїльського спецназівця, другий отримав важкі поранення.
Армія оборони Ізраїлю офіційно не підтверджувала проведення операції із ліквідації командира ХАМАС, повідомивши лише, що перестрілка сталася “під час дій щодо забезпечення безпеки у Секторі Гази”. “Жоден із військових не був захоплений у полон під час інциденту”, — додав представник Міністерства оборони Ізраїлю.
Сьогоднішнє загострення сталося на тлі активних зусиль Єгипту по досягненню перемир’я між палестинськими угрупованнями у Газі та Ізраїлем. Як повідомлялося раніше, контакти посередників Каїра вже досягли значного прогресу, проте новий виток насильства може призвести до нової ескалації у секторі.