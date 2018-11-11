Система ПВО Израиля перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа

“Два запуска ракет по Израилю из сектора Газы были идентифицированы по состоянию на 23:07 (23:07 по киевскому времени), обе ракеты были перехвачены системой ПВО “Железный купол”, — говорится в распространенном военными коммюнике. До этого с вечера воскресенья сирены воздушной тревоги не менее семи раз срабатывали в прилегающему к сектору Газа региональном совете Эшколь, предупреждая местных жителей о возможных ракетных атак.

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В ночь на понедельник сотрудники спецназа Армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в палестинском анклаве, в результате которой был убит заместитель командира одного из элитных военных подразделений ХАМАС Нуреддин Саляма Барака. В результате столкновения были убиты шесть палестинцев. Как утверждают палестинские СМИ, в перестрелке убит израильский спецназовец, второй получил тяжелые ранения.

Армия обороны Израиля официально не подтверждала проведения операции по ликвидации командира ХАМАС, сообщив лишь, что перестрелка произошла “во время действий по обеспечению безопасности в секторе Газа”. “Ни один из военных не был захвачен в плен во время инцидента”, — добавил представитель Министерства обороны Израиля.

Сегодняшнее обострение произошло на фоне активных усилий Египта по достижению перемирия между палестинскими группировками в Газе и Израилем. Как сообщалось ранее, контакты посредников Каира уже достигли значительного прогресса, однако новый виток насилия может привести к новой эскалации в секторе.