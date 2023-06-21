Сирський показав ліквідацію росіян на Бахмутському напрямку групою снайперів

Цитата

"Бахмутський напрямок. Ніч. Працює група снайперів "Привид" ОПБр. Вдала ліквідація російської живої сили з дистанції 380 метрів", - підписав відео Сирський.

Доповнення

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують рух вперед на флангах. Ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування українських воїнів за допомогою додаткових резервів.

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