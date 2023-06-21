Сирський показав ліквідацію росіян на Бахмутському напрямку групою снайперів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський опублікував відео на якому група снайперів "Привид" ОПБр на Бахмутському напрямку ліквідували російську живу силу з дистанції 380 метрів, пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сирського.
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"Бахмутський напрямок. Ніч. Працює група снайперів "Привид" ОПБр. Вдала ліквідація російської живої сили з дистанції 380 метрів", - підписав відео Сирський.
Доповнення
На Бахмутському напрямку українські військові продовжують рух вперед на флангах. Ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування українських воїнів за допомогою додаткових резервів.
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