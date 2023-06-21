Сырский показал ликвидацию россиян на Бахмутском направлении группой снайперов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский опубликовал видео на котором группа снайперов "Призрак" ОПБр на Бахмутском направлении ликвидировали российскую живую силу с дистанции 380 метров, пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram Сырского.
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"Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов "Призрак" ОПБр. Удачная ликвидация российской живой силы с дистанции 380 метров", - подписал видео Сырский.
Дополнение
На Бахмутском направлении украинские военные продолжают движение вперед на флангах. Враг постепенно выбивается с позиций, хоть и пытается остановить продвижение украинских воинов с помощью дополнительных резервов.
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