Сили оборони на Бахмутському напрямку продовжують рух вперед на флангах - Сирський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Бахмутському напрямку українські військові продовжують рух вперед на флангах. Ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування українських воїнів за допомогою додаткових резервів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН.
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«Бахмутський напрямок. Робота триває 24/7. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування наших воїнів за допомогою додаткових резервів», - написав Сирський у Telegram.
Окрім того, він опублікував відео нічної роботи снайперів ССО.
«Жива сила ворога успішно знищується. Професійна робота», - підписав він відео.
Доповнення
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомляв, що Сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. Тим часом російські війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на Сході в районі Мар’їнки і Авдіївки, підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ.