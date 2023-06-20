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Сили оборони на Бахмутському напрямку продовжують рух вперед на флангах - Сирський

Київ • УНН

 • 3083788 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. На Бахмутському напрямку українські військові продовжують рух вперед на флангах. Ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування українських воїнів за допомогою додаткових резервів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН.

Сили оборони на Бахмутському напрямку продовжують рух вперед на флангах - Сирський

Цитата

«Бахмутський напрямок. Робота триває 24/7. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування наших воїнів за допомогою додаткових резервів», - написав Сирський у Telegram.

Окрім того, він опублікував відео нічної роботи снайперів ССО.

«Жива сила ворога успішно знищується. Професійна робота», - підписав він відео.

Доповнення

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомляв, що Сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. Тим часом російські війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на Сході в районі Мар’їнки і Авдіївки, підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ.

Українські Національні Новини

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