Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают движение вперед на флангах - Сырский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На Бахмутском направлении украинские военные продолжают движение вперед на флангах. Враг постепенно выбивается с позиций, хотя и пытается остановить продвижение украинских воинов с помощью дополнительных резервов. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН.
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«Бахмутское направление. Работа продолжается 24/7. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг постепенно выбивается с позиций, хоть и пытается остановить продвижение наших воинов с помощью дополнительных резервов», - написал Сырский в Telegram.
Кроме того, он опубликовал видео ночной работы снайперов ССО.
«Живая сила врага успешно уничтожается. Профессиональная работа», - подписал он видео.
Дополнение
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что Силы обороны Украины одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия. Тем временем российские войска активно противодействуют наступлению СОУ путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в районе Марьинки и Авдеевки, подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск.