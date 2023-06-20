Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают движение вперед на флангах - Сырский

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«Бахмутское направление. Работа продолжается 24/7. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг постепенно выбивается с позиций, хоть и пытается остановить продвижение наших воинов с помощью дополнительных резервов», - написал Сырский в Telegram.

Кроме того, он опубликовал видео ночной работы снайперов ССО.

«Живая сила врага успешно уничтожается. Профессиональная работа», - подписал он видео.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что Силы обороны Украины одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия. Тем временем российские войска активно противодействуют наступлению СОУ путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в районе Марьинки и Авдеевки, подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск.