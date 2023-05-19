Сирійський президент Асад прибув до Саудівської Аравії вперше з початку війни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент Сирії Башар Асад уперше з 2011 року прибув у четвер до Саудівської Аравії для участі в регіональному саміті, на якому мають закріпити повернення Сирії до арабського світу, повідомляє AFP, передає УНН.
Деталі
Участь Асада в саміті Ліги арабських держав, який розпочнеться в п’ятницю, є важливим кроком у нормалізації відносин після 12-річного відсторонення.
Асад виглядав розслабленим і веселим, коли його зустріли принц Бадр бін Султан, заступник губернатора міста-святині Мекки, а також генеральний секретар Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт і кілька місцевих чиновників.
Наразі не було зрозуміло, чи зустрінеться Асад з деякими арабськими лідерами, які візьмуть участь у п'ятничному саміті. Під час конфлікту в Сирії Асад відвідав лише росію та Іран, а за останні два роки відвідав Оман і Об’єднані Арабські Емірати.
Доповнення
Ліга з 22 членів, яка збирається в саудівському місті Джидда, нещодавно відновила Сирію у списку учасників і тепер готова вітати Асада. Минулого тижня президент Сирії був офіційно запрошений взяти участь у саміті.
Раніше Саудівська Аравія була ключовим спонсором озброєних опозиційних груп, які намагалися повалити Асада. Однак останніми місяцями Ер-Ріяд закликав до діалогу для припинення конфлікту, в результаті якого загинули півмільйона людей і половина довоєнного населення Сирії була переміщена.
У квітні міністр закордонних справ Сирії Фейсал Мекдад відвідав Ер-Ріяд, а його саудівський колега принц Фейсал бін Фархан відвідав Дамаск і зустрівся з Асадом. Мекдад також взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ арабських країн у Джидді в середу перед самітом.
Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман наполягав на мирі в регіоні, і за останні місяці Ер-Ріяд покращив свої відносини з Іраном, відновив зв’язки з Сирією та завершує багаторічну війну королівства в Ємені. Іран, головний спонсор сирійського уряду в конфлікті в країні, підписав у березні в Китаї угоду про відновлення відносин із Саудівською Аравією.
Очікується, що відновлення саудівсько-іранських зв’язків матиме позитивний вплив на країни Близького Сходу, де обидві сторони підтримують неприязні групи.
Однак інвестиції в охоплену війною Сирію малоймовірні, оскільки руйнівні санкції Заходу проти уряду Асада залишаються в силі і можуть перешкодити багатим на нафту арабським країнам поспішно виділити кошти на реконструкцію.
Додатково
США були проти нормалізації відносин з Асадом, заявляючи, що спочатку має відбутися вирішення конфлікту в Сирії на основі резолюцій Ради Безпеки ООН.
Дипломатичні контакти між Дамаском і арабськими країнами активізувалися після землетрусу 6 лютого, який вразив Туреччину та Сирію, у результаті чого загинули понад 50 000 людей, у тому числі понад 6 000 у Сирії.
Окрім Саудівської Аравії, Йорданія та Єгипет також відновили зв’язки з Дамаском після спроб нормалізації з боку Об’єднаних Арабських Еміратів та Бахрейну кілька років тому.
Однак, Кувейт, Марокко та Катар продовжують виступати проти нормалізації відносин із Сирією, а Катар продовжує залишатися ключовим спонсором сирійських повстанських груп, які воюють проти Асада.