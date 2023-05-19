Сирійський президент Асад прибув до Саудівської Аравії вперше з початку війни

ukru
Ексклюзив
08:30 • 0 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 11149 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 30256 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 283026 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 381606 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 312519 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345502 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308646 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223612 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207070 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
86 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 30500 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 37733 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 37390 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 16526 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 35773 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 401836 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 544496 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 576987 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 573774 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 473287 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 13629 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208883 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 381606 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178356 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 169077 перегляди
Актуальне
Сирійський президент Асад прибув до Саудівської Аравії вперше з початку війни

Сирійський президент Асад прибув до Саудівської Аравії вперше з початку війни

Київ • УНН

 • 813084 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент Сирії Башар Асад уперше з 2011 року прибув у четвер до Саудівської Аравії для участі в регіональному саміті, на якому мають закріпити повернення Сирії до арабського світу, повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі 

Участь Асада в саміті Ліги арабських держав, який розпочнеться в п’ятницю, є важливим кроком у нормалізації відносин після 12-річного відсторонення. 

Асад виглядав розслабленим і веселим, коли його зустріли принц Бадр бін Султан, заступник губернатора міста-святині Мекки, а також генеральний секретар Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт і кілька місцевих чиновників.

Наразі не було зрозуміло, чи зустрінеться Асад з деякими арабськими лідерами, які візьмуть участь у п'ятничному саміті. Під час конфлікту в Сирії Асад відвідав лише росію та Іран, а за останні два роки відвідав Оман і Об’єднані Арабські Емірати.

Доповнення 

Ліга з 22 членів, яка збирається в саудівському місті Джидда, нещодавно відновила Сирію у списку учасників і тепер готова вітати Асада. Минулого тижня президент Сирії був офіційно запрошений взяти участь у саміті.

Раніше Саудівська Аравія була ключовим спонсором озброєних опозиційних груп, які намагалися повалити Асада. Однак останніми місяцями Ер-Ріяд закликав до діалогу для припинення конфлікту, в результаті якого загинули півмільйона людей і половина довоєнного населення Сирії була переміщена.

У квітні міністр закордонних справ Сирії Фейсал Мекдад відвідав Ер-Ріяд, а його саудівський колега принц Фейсал бін Фархан відвідав Дамаск і зустрівся з Асадом. Мекдад також взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ арабських країн у Джидді в середу перед самітом.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман наполягав на мирі в регіоні, і за останні місяці Ер-Ріяд покращив свої відносини з Іраном, відновив зв’язки з Сирією та завершує багаторічну війну королівства в Ємені. Іран, головний спонсор сирійського уряду в конфлікті в країні, підписав у березні в Китаї угоду про відновлення відносин із Саудівською Аравією.

Очікується, що відновлення саудівсько-іранських зв’язків матиме позитивний вплив на країни Близького Сходу, де обидві сторони підтримують неприязні групи.

Однак інвестиції в охоплену війною Сирію малоймовірні, оскільки руйнівні санкції Заходу проти уряду Асада залишаються в силі і можуть перешкодити багатим на нафту арабським країнам поспішно виділити кошти на реконструкцію.

Додатково

США були проти нормалізації відносин з Асадом, заявляючи, що спочатку має відбутися вирішення конфлікту в Сирії на основі резолюцій Ради Безпеки ООН.

Дипломатичні контакти між Дамаском і арабськими країнами активізувалися після землетрусу 6 лютого, який вразив Туреччину та Сирію, у результаті чого загинули понад 50 000 людей, у тому числі понад 6 000 у Сирії.

Окрім Саудівської Аравії, Йорданія та Єгипет також відновили зв’язки з Дамаском після спроб нормалізації з боку Об’єднаних Арабських Еміратів та Бахрейну кілька років тому.

Однак, Кувейт, Марокко та Катар продовжують виступати проти нормалізації відносин із Сирією, а Катар продовжує залишатися ключовим спонсором сирійських повстанських груп, які воюють проти Асада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73