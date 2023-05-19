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Сирийский президент Асад прибыл в Саудовскую Аравию впервые с начала войны

Сирийский президент Асад прибыл в Саудовскую Аравию впервые с начала войны

Киев • УНН

 • 813083 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Сирии Башар Асад впервые с 2011 года прибыл в четверг в Саудовскую Аравию для участия в региональном саммите, на котором должны закрепить возвращение Сирии в арабский мир, сообщает AFP, передает УНН.

Детали 

Участие Асада в саммите Лиги арабских государств, который начнется в пятницу, является важным шагом в нормализации отношений после 12-летнего отстранения. 

Асад выглядел расслабленным и веселым, когда его встретили принц Бадр бин Султан, заместитель губернатора города-святыни Мекки, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт и несколько местных чиновников.

Пока не было ясно, встретится ли Асад с некоторыми арабскими лидерами, которые примут участие в пятничном саммите. Во время конфликта в Сирии Асад посетил только россию и Иран, а за последние два года посетил Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

Дополнение 

Лига из 22 членов, которая собирается в саудовском городе Джидда, недавно возобновила Сирию в списке участников и теперь готова приветствовать Асада. На прошлой неделе президент Сирии был официально приглашен принять участие в саммите.

Ранее Саудовская Аравия была ключевым спонсором вооруженных оппозиционных групп, пытавшихся свергнуть Асада. Однако в последние месяцы Эр-Рияд призвал к диалогу для прекращения конфликта, в результате которого погибли полмиллиона человек и половина довоенного населения Сирии была перемещена.

В апреле министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад посетил Эр-Рияд, а его саудовский коллега принц Фейсал бин Фархан посетил Дамаск и встретился с Асадом. Мекдад также принял участие во встрече министров иностранных дел арабских стран в Джидде в среду перед саммитом.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман настаивал на мире в регионе, и за последние месяцы Эр-Рияд улучшил свои отношения с Ираном, восстановил связи с Сирией и завершает многолетнюю войну королевства в Йемене. Иран, главный спонсор сирийского правительства в конфликте в стране, подписал в марте в Китае соглашение о восстановлении отношений с Саудовской Аравией.

Ожидается, что восстановление саудовско-иранских связей окажет положительное влияние на страны Ближнего Востока, где обе стороны поддерживают неприязненные группы.

Однако инвестиции в охваченную войной Сирию маловероятны, поскольку разрушительные санкции Запада против правительства Асада остаются в силе и могут помешать богатым нефтью арабским странам поспешно выделить средства на реконструкцию.

Дополнительно

США были против нормализации отношений с Асадом, заявляя, что сначала должно произойти разрешение конфликта в Сирии на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Дипломатические контакты между Дамаском и арабскими странами активизировались после землетрясения 6 февраля, поразившего Турцию и Сирию, в результате чего погибли более 50 000 человек, в том числе более 6 000 в Сирии.

Кроме Саудовской Аравии, Иордания и Египет также восстановили связи с Дамаском после попыток нормализации со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна несколько лет назад.

Однако Кувейт, Марокко и Катар продолжают выступать против нормализации отношений с Сирией, а Катар продолжает оставаться ключевым спонсором сирийских повстанческих групп, воюющих против Асада.

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