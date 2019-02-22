Сирійський Курдистан: американський контингент захистить регіон

Курдські посадовці привітали рішення США про перебування у Сирії обмеженого контингенту військових та висловили сподівання, що їхня присутність вбереже Курдистан від вторгнення сил як режиму Башара Асада, так і Туреччини.

"Ми оцінюємо рішення Білого дому позитивно. Це рішення може заохотити інші європейські держави, особливо наших партнерів до міжнародної коаліції проти тероризму, зберегти сили в регіоні", - сказав курдський дипломат Абдулкарім Омар.

Він висловив переконання, що американські сили будут засобом тиску на сирійський режим, який не визнає автономії курдів.

"Я вважаю, що збереження ряду американських військ і більшої кількості військ коаліції з охороною неба відіграватиме роль у забезпеченні стабільності та захисту регіону", - запевнив дипломат.

Раніше УНН повідомляв, що після виведення основних сил США з Сирії, в регіоні залишаться близько 200 військових, яких американська адміністрація назвала "миротворчим контингентом".

Нагадаємо, сирійський уряд категорично відкидає ідею надання курдському населенню країни автономного статусу. Радниця президента Башара Асада розцінює такі дії як шлях до розпаду держави.