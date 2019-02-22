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Сирийский Курдистан: американский контингент защитит регион

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Руководство Курдистана, который занимает северные территории Сирии, заявило о поддержке своего региона со стороны небольшого американского контингента, который останется после вывода основных войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Курдские чиновники поприветствовали решение США о пребывании в Сирии ограниченного контингента военных и выразили надежду, что их присутствие убережет Курдистан от вторжения сил как режима Башара Асада, так и Турции.

"Мы оцениваем решение Белого дома положительно. Это решение может поощрить другие европейские государства, особенно наших партнеров по международной коалиции против терроризма, сохранить силы в регионе", - сказал курдский дипломат Абдулкарим Омар.

Он выразил убеждение, что американские силы будут средством давления на сирийский режим, который не признает автономии курдов.

"Я считаю, что сохранение ряда американских войск и большего количества войск коалиции с охраной неба сыграют роль в обеспечении стабильности и защиты региона", - заверил дипломат.

Ранее УНН сообщал, что после вывода основных сил США из Сирии, в регионе останутся около 200 военных, которых американская администрация назвала "миротворческим контингентом".

Напомним, сирийское правительство категорически отвергает идею предоставления курдскому населению страны автономного статуса. Советник президента Башара Асада расценивает такие действия как путь к распаду государства.

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