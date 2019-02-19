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Сирійський режим відкидає можливість курдської автономії

Сирійський режим відкидає можливість курдської автономії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сирійська влада категорично відкидає ідею надання курдському населенню країни автономного статусу. Радниця президента Баша Асада розцінює такі дії як шлях до розпаду держави, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Керівництво сирійського Курдистану, який займає більшу частину півночі та сходу країни, представив дорожню карту для угоди з режимом Асада на останніх зустрічах з його головним союзником - Росією.

Курди воліють захистити свою автономію у складі децентралізованої Сирії після того, як з країни відбудуть дружні до них війська США. Також вони сподіваються, що угода з Дамаском захистить їх від агресії Туреччини.

Проте у відповідь на запит про автономію старший радник президента Буйтана Шаабан відкинула їх пропозицію.

"Автономія означає розділ Сирії. Ми не маємо можливості розділити Сирію", - зазначила Шаабан.

"Сирія це плавильний котел для всіх народів, і всі люди рівні перед сирійським законом і перед сирійською конституцією", - розповіла радниця в кулуарах конференції з питань Близького Сходу у Москві.

Раніше УНН повідомляв, що Сирійські демократичні сили, до яких входять підтримувані США курди, 16 лютого вранці захопили останній анклав "Ісламської держави" на східному березі Єфрату в Сирії – місто Багуз. 

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