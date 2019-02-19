Сирийский режим отвергает возможность курдской автономии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51672 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 68886 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127263 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128162 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128569 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124509 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158954 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117779 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141385 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сирийский режим отвергает возможность курдской автономии

Сирийский режим отвергает возможность курдской автономии

Киев  •  УНН

 • 8383 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сирийская власть категорически отвергает идею предоставления курдскому населению страны автономного статуса. Советница президента Баша Асада расценивает такие действия как путь к распаду государства, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Руководство сирийского Курдистана, который занимает большую часть севера и востока страны, представило дорожную карту для сделки с режимом Асада на последних встречах с его главным союзником - Россией.

Курды предпочитают защитить свою автономию в составе децентрализованной Сирии после того, как из страны отбудут дружественные к ним войска США. Также они надеются, что соглашение с Дамаском защитит их от агрессии Турции.

Однако в ответ на запрос об автономии старший советник президента Буйтана Шаабан отвергла их предложение.

"Автономия означает раздел Сирии. Мы не имеем возможности разделить Сирию", - отметила Шаабан.

"Сирия это плавильный котел для всех народов, и все люди равны перед сирийским законом и перед сирийской конституции", - рассказала советник в кулуарах конференции по Ближнему Востоку в Москве.

Ранее УНН сообщал, что Сирийские демократические силы, в которые входят поддерживаемые США курды, 16 февраля утром захватили последний анклав "Исламского государства" на восточном берегу Евфрата в Сирии - город Багуз.

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