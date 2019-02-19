Сирийский режим отвергает возможность курдской автономии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сирийская власть категорически отвергает идею предоставления курдскому населению страны автономного статуса. Советница президента Баша Асада расценивает такие действия как путь к распаду государства, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Руководство сирийского Курдистана, который занимает большую часть севера и востока страны, представило дорожную карту для сделки с режимом Асада на последних встречах с его главным союзником - Россией.
Курды предпочитают защитить свою автономию в составе децентрализованной Сирии после того, как из страны отбудут дружественные к ним войска США. Также они надеются, что соглашение с Дамаском защитит их от агрессии Турции.
Однако в ответ на запрос об автономии старший советник президента Буйтана Шаабан отвергла их предложение.
"Автономия означает раздел Сирии. Мы не имеем возможности разделить Сирию", - отметила Шаабан.
"Сирия это плавильный котел для всех народов, и все люди равны перед сирийским законом и перед сирийской конституции", - рассказала советник в кулуарах конференции по Ближнему Востоку в Москве.
Ранее УНН сообщал, что Сирийские демократические силы, в которые входят поддерживаемые США курды, 16 февраля утром захватили последний анклав "Исламского государства" на восточном берегу Евфрата в Сирии - город Багуз.