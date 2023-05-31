Сирія призначила постійного представника в Лізі арабських держав
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сирія призначила Хоссама ад-Дін Ала постійним представником Сирії в Лізі арабських держав, інформує УНН з посиланням на CGTN.
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За даними місцевих ЗМІ, Хоссам ад-Дін Ала був призначений постійним представником Сирії в Лізі арабських держав і головою сирійської дипломатичної місії в Каїрі.
Доповнення
На початку травня країни-члени Ліги арабських держав погодилися відновити членство Сирії, яке було призупинене понад десять років тому після того, як президент Сирії Башар аль-Асад наказав придушити протести опозиції у березні 2011 року. Тоді це втягнуло країну в громадянську війну, внаслідок якої загинули майже півмільйона людей і ще 23 мільйони залишилися без будинків.
Рішення було прийнято напередодні саміту Ліги арабських держав у Саудівській Аравії 19 травня та на тлі регіональної нормалізації зв’язків з Дамаском.
Нагадаємо
18 травня президент Сирії Башар Асад уперше з 2011 року прибув до Саудівської Аравії для участі в регіональному саміті Ліги арабських держав.