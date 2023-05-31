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Сирия назначила постоянного представителя в Лиге арабских государств

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Сирия назначила Хоссама ад-Дин Ала постоянным представителем Сирии в Лиге арабских государств, сообщает УНН со ссылкой на CGTN.

Детали

По данным местных СМИ, Хоссам ад-Дин Ала был назначен постоянным представителем Сирии в Лиге арабских государств и главой сирийской дипломатической миссии в Каире.

Дополнение

В начале мая страны-члены Лиги арабских государств согласились возобновить членство Сирии, которое было приостановлено более десяти лет назад, после того как президент Сирии Башар аль-Асад приказал подавить протесты оппозиции в марте 2011 года. Тогда это вовлекло страну в гражданскую войну, в результате которой погибли почти полмиллиона человек и еще 23 миллиона остались без домов.

Решение было принято в преддверии саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии 19 мая и на фоне региональной нормализации связей с Дамаском.

Напомним

18 мая президент Сирии Башар Асад впервые с 2011 года прибыл в Саудовскую Аравию для участия в региональном саммите Лиги арабских государств.

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