Сирия назначила постоянного представителя в Лиге арабских государств
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Сирия назначила Хоссама ад-Дин Ала постоянным представителем Сирии в Лиге арабских государств, сообщает УНН со ссылкой на CGTN.
Детали
По данным местных СМИ, Хоссам ад-Дин Ала был назначен постоянным представителем Сирии в Лиге арабских государств и главой сирийской дипломатической миссии в Каире.
Дополнение
В начале мая страны-члены Лиги арабских государств согласились возобновить членство Сирии, которое было приостановлено более десяти лет назад, после того как президент Сирии Башар аль-Асад приказал подавить протесты оппозиции в марте 2011 года. Тогда это вовлекло страну в гражданскую войну, в результате которой погибли почти полмиллиона человек и еще 23 миллиона остались без домов.
Решение было принято в преддверии саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии 19 мая и на фоне региональной нормализации связей с Дамаском.
Напомним
18 мая президент Сирии Башар Асад впервые с 2011 года прибыл в Саудовскую Аравию для участия в региональном саммите Лиги арабских государств.