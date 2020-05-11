Синоптики спрогнозували зміну погоди: Україну накриють грозові дощі

"12 травня зміна погоди: на більшій частині території грозові дощі (в Карпатах з мокрим снігом), подекуди град, в Україні пориви вітру і шквали 15-20, на заході місцями 25 м/с; температура вночі 10-15°, вдень близько 20-ти, на півдні та сході до 26°, у західних областях 11-16°", - повідомили синоптики.

Уже 13 травня, згідно з прогнозом, очікується послаблення вітру, припинення опадів, 14 травня в Україні, крім півдня, знову дощитиме. Температура вночі плюс 1-8, 13 травня у західних, північних та більшості центральних областей, 14 травня на сході заморозки на ґрунті, у середу в західних областях і в повітрі 0-5°; вдень 12-17° тепла, в четвер на півдні та сході близько 20°.

Нагадаємо, в Україні сьогодні до 28 градусів тепла.