Синоптики спрогнозировали изменение погоды: Украину накроют грозовые дожди

"12 мая изменение погоды: на большей части территории грозовые дожди (в Карпатах с мокрым снегом), местами град, в Украине порывы ветра и шквалы 15-20, на западе местами 25 м/с; температура ночью 10-15°, днем около 20-ти, на юге и востоке до 26°, в западных областях 11-16°", - сообщили синоптики.

Уже 13 мая, согласно прогнозу, ожидается ослабление ветра, прекращение осадков, 14 мая в Украине, кроме юга, снова дождь. Температура ночью плюс 1-8, 13 мая в западных, северных и большинстве центральных областей, 14 мая на востоке заморозки на почве, в среду в западных областях и в воздухе 0-5°; днем 12-17° тепла, в четверг на юге и востоке около 20°.

Напомним, в Украине сегодня до 28 градусов тепла.