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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Синоптики спрогнозували незначне потепління в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Початок наступного тижня принесе в Україну незначне потепління. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики спрогнозували незначне потепління в Україні

На початку наступного тижня, 30 вересня, в Україні, за даними синоптиків, очікується підвищення денної температури на 2-4°.

При цьому на вихідних прогнозується дощова погода.

"Завтра у західних, вдень також місцями у північних та Вінницькій областях невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 4-11°, вдень 13-18°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 19-23°. У неділю у більшості областей, в понеділок у північно-західній частині пройдуть помірні дощі; температура вночі 7-14°, вдень 29 вересня 15-20°, у південній частині до 25°", - вказали синоптики.

Нагадаємо, 27 вересня в Україні продовжить дощити.

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