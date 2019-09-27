Синоптики спрогнозували незначне потепління в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Початок наступного тижня принесе в Україну незначне потепління. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
На початку наступного тижня, 30 вересня, в Україні, за даними синоптиків, очікується підвищення денної температури на 2-4°.
При цьому на вихідних прогнозується дощова погода.
"Завтра у західних, вдень також місцями у північних та Вінницькій областях невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 4-11°, вдень 13-18°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 19-23°. У неділю у більшості областей, в понеділок у північно-західній частині пройдуть помірні дощі; температура вночі 7-14°, вдень 29 вересня 15-20°, у південній частині до 25°", - вказали синоптики.
Нагадаємо, 27 вересня в Україні продовжить дощити.