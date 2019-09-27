Синоптики спрогнозировали незначительное потепление в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Начало следующей недели принесет в Украину незначительное потепление. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
В начале следующей недели, 30 сентября, в Украине, по данным синоптиков, ожидается повышение дневной температуры на 2-4°.
При этом на выходных прогнозируется дождливая погода.
"Завтра в западных, днем также местами в северных и Винницкой областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков, температура ночью 4-11°, днем 13-18°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 19-23°. В воскресенье в большинстве областей, в понедельник в северо-западной части пройдут умеренные дожди, температура ночью 7-14°, днем 29 сентября 15-20 °, в южной части до 25°", - указали синоптики.
Напомним, 27 сентября в Украине продолжит идти дождь.