Синоптики спрогнозировали незначительное потепление в Украине

В начале следующей недели, 30 сентября, в Украине, по данным синоптиков, ожидается повышение дневной температуры на 2-4°.

При этом на выходных прогнозируется дождливая погода.

"Завтра в западных, днем также местами в северных и Винницкой областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков, температура ночью 4-11°, днем 13-18°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 19-23°. В воскресенье в большинстве областей, в понедельник в северо-западной части пройдут умеренные дожди, температура ночью 7-14°, днем 29 сентября 15-20 °, в южной части до 25°", - указали синоптики.

Напомним, 27 сентября в Украине продолжит идти дождь.