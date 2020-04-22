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Синоптики розповіли про погоду в Україні на завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Україні у четвер, 23 квітня, очікується погода переважно без опадів, вночі - заморозки, вдень - до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі дві доби переважно без опадів, лише завтра вдень на північному сході, вдень 24 квітня на Лівобережжі місцями невеликий дощ; 25 квітня в Україні, крім півдня та сходу, часом дощ", - повідомили синоптики.

Температура вночі 1-7° тепла, найближчої ночі в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту, в Карпатах, Сумській та східних областях і в повітрі 0-5°; температура вдень 12-18° тепла.

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 14-16°.

Нагадаємо, в Україні 22 квітня очікується до 18° тепла.

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