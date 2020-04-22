Синоптики розповіли про погоду в Україні на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Україні у четвер, 23 квітня, очікується погода переважно без опадів, вночі - заморозки, вдень - до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі дві доби переважно без опадів, лише завтра вдень на північному сході, вдень 24 квітня на Лівобережжі місцями невеликий дощ; 25 квітня в Україні, крім півдня та сходу, часом дощ", - повідомили синоптики.
Температура вночі 1-7° тепла, найближчої ночі в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту, в Карпатах, Сумській та східних областях і в повітрі 0-5°; температура вдень 12-18° тепла.
На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 14-16°.
Нагадаємо, в Україні 22 квітня очікується до 18° тепла.