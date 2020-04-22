Синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине в четверг, 23 апреля, ожидается погода преимущественно без осадков, ночью - заморозки, днем - до 18 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие двое суток без осадков, только завтра днем на северо-востоке, днем 24 апреля на Левобережье местами небольшой дождь, 25 апреля в Украине, кроме юга и востока, временами дождь", - сообщили синоптики.
Температура ночью 1-7° тепла, ближайшей ночью в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы, в Карпатах, Сумской и восточных областях и в воздухе 0-5°; температура днем 12-18° тепла.
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.
Напомним, в Украине 22 апреля ожидается до 18° тепла.