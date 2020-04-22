Синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 2435 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 14648 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 52054 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 93895 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104207 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130065 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130010 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра

Синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра

Киев  •  УНН

 • 28694 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине в четверг, 23 апреля, ожидается погода преимущественно без осадков, ночью - заморозки, днем - до 18 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В ближайшие двое суток без осадков, только завтра днем на северо-востоке, днем 24 апреля на Левобережье местами небольшой дождь, 25 апреля в Украине, кроме юга и востока, временами дождь", - сообщили синоптики.

Температура ночью 1-7° тепла, ближайшей ночью в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы, в Карпатах, Сумской и восточных областях и в воздухе 0-5°; температура днем 12-18° тепла.

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.

Напомним, в Украине 22 апреля ожидается до 18° тепла.

Украинские Национальные Новости

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