Синоптики розповіли про погоду на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. По Україні у найближчі три дні місцями йтимуть дощі, вночі - заморозки, 8-9 жовтня повітря прогріється вдень до 18 градусів тепла, у четвер в Україні очікується підвищення температури. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра вночі та вранці у східних областях та в Приазов'ї пройдуть помірні дощі, в наступні дві доби у західних, північних, вдень 10 жовтня також і в центральних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
За їхніми даними, 8-9 жовтня вночі в більшості областей заморозки у повітрі 0-5°, лише найближчої ночі на сході та південному сході, 9 жовтня - у північно-західній частині температура 1-7° тепла, вдень 6-13°, в середу на Закарпатті, Прикарпатті та у південних областях 14-18°; в четвер в Україні очікується підвищення температури на 3-5°.
Нагадаємо, 7 жовтня в Україні без істотних опадів, температура повітря вдень - до 14 градусів тепла.