Синоптики рассказали о погоде на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. По Украине в ближайшие три дня местами будут идти дожди, ночью - заморозки, 8-9 октября воздух прогреется днем до 18 градусов тепла, в четверг в Украине ожидается повышение температуры. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра ночью и утром в восточных областях и в Приазовье пройдут умеренные дожди, в последующие двое суток в западных, северных, днём 10 октября также и в центральных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
По их данным, 8-9 октября ночью в большинстве областей заморозки в воздухе 0-5°, лишь ближайшей ночью на востоке и юго-востоке, 9 октября - в северо-западной части температура 1-7° тепла, днем 6-13°, в среду на Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях 14-18°; в четверг в Украине ожидается повышение температуры на 3-5°.
Напомним, 7 октября в Украине без осадков, температура воздуха днем - до 14 градусов тепла.