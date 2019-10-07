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Синоптики рассказали о погоде на завтра

Киев • УНН

 • 21206 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. По Украине в ближайшие три дня местами будут идти дожди, ночью - заморозки, 8-9 октября воздух прогреется днем до 18 градусов тепла, в четверг в Украине ожидается повышение температуры. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики рассказали о погоде на завтра

"Завтра ночью и утром в восточных областях и в Приазовье пройдут умеренные дожди, в последующие двое суток в западных, северных, днём 10 октября также и в центральных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

По их данным, 8-9 октября ночью в большинстве областей заморозки в воздухе 0-5°, лишь ближайшей ночью на востоке и юго-востоке, 9 октября - в северо-западной части температура 1-7° тепла, днем 6-13°, в среду на Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях 14-18°; в четверг в Украине ожидается повышение температуры на 3-5°.

Напомним, 7 октября в Украине без осадков, температура воздуха днем - до 14 градусов тепла.

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