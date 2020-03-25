Синоптики повідомили, якої погоди очікувати завтра

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КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні у четвер, 26 березня, опадів не очікується, температура повітря у найближчі два дні удень - до 15 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби без опадів", - повідомили синоптики.

У південній частині окремі пориви північно-східного вітру 15-18 м/с.

Температура 26-27 березня вночі 0-6° морозу, на крайньому півдні 0-4° тепла, вдень 9-15° тепла; 28 березня вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті до 19°.

Нагадаємо, 25 березня в Україні до 10° тепла.

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