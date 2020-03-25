Синоптики повідомили, якої погоди очікувати завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні у четвер, 26 березня, опадів не очікується, температура повітря у найближчі два дні удень - до 15 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби без опадів", - повідомили синоптики.
У південній частині окремі пориви північно-східного вітру 15-18 м/с.
Температура 26-27 березня вночі 0-6° морозу, на крайньому півдні 0-4° тепла, вдень 9-15° тепла; 28 березня вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті до 19°.
Нагадаємо, 25 березня в Україні до 10° тепла.