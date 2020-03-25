Від 13° морозу до 10° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У середу, 25 березня, в Україні очікується погода без опадів. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 13° морозу до 10° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 25 березня опадів не очікується. Найближчими днями у південній частині країни можливі окремі пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 2-8 градусів морозу, на узбережжі морів близько 0 градусів. Вдень 3-8 градусів тепла, у південній частині до плюс 10 градусів. У Карпатах вночі 8-13 градусів морозу, вдень - 4-7 градусів морозу.
У Києві 25 березня також без опадів, температура вночі - 3-5 градусів морозу, вдень - 5-8 градусів тепла.
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