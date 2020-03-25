От 13° мороза до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В среду, 25 марта, в Украине ожидается погода без осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 13° мороза до 10° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Так, 25 марта осадков не ожидается. В ближайшие дни в южной части страны возможны отдельные порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 2-8 градусов мороза, на побережье морей около 0 градусов. Днем 3-8 градусов тепла, в южной части до плюс 10 градусов. В Карпатах ночью 8-13 градусов мороза, днем - 4-7 градусов мороза.
В Киеве 25 марта также без осадков, температура ночью - 3-5 градусов мороза, днем - 5-8 градусов тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на март.