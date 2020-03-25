Синоптики сообщили, какой погоды ожидать завтра

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79292 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 94151 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101192 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100562 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108192 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95456 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104050 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106279 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131269 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130385 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Синоптики сообщили, какой погоды ожидать завтра

Синоптики сообщили, какой погоды ожидать завтра

Киев  •  УНН

 • 27258 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине в четверг, 26 марта, осадков не ожидается, температура воздуха в ближайшие два дня днем - до 15 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток без осадков", - сообщили синоптики.

В южной части отдельные порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с.

Температура 26-27 марта ночью 0-6° мороза, на крайнем юге 0-4° тепла, днем 9-15° тепла; 28 марта ночью 0-5° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье до 19°.

Напомним, 25 марта в Украине до 10° тепла.

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