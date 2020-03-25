Синоптики сообщили, какой погоды ожидать завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине в четверг, 26 марта, осадков не ожидается, температура воздуха в ближайшие два дня днем - до 15 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток без осадков", - сообщили синоптики.
В южной части отдельные порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с.
Температура 26-27 марта ночью 0-6° мороза, на крайнем юге 0-4° тепла, днем 9-15° тепла; 28 марта ночью 0-5° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье до 19°.
Напомним, 25 марта в Украине до 10° тепла.