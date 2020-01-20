Синоптики дали сніжний прогноз на середину тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні завтра, 21 січня, опадів не очікується, а вже 22-23 січня - невеликий мокрий сніг. Температура повітря вдень сягатиме місцями 5 градусів тепла, вночі - мороз. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Найближчої доби та вночі 22 січня в Україні без опадів, вдень 22 січня та протягом доби 23 січня невеликий мокрий сніг", - вказали синоптики.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, завтра вдень на заході та півночі, в середу в більшості областей місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах до мінус 10°, вдень 0-5° тепла.
Нагадаємо, 20 січня в Україні до 3 градусів тепла.