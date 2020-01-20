Синоптики дали снежный прогноз на середину недели
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине завтра, 21 января, осадков не ожидается, а уже 22-23 января - небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем достигнет местами 5 градусов тепла, ночью - мороз. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие сутки и ночью 22 января в Украине без осадков, днем 22 января и в течение суток 23 января небольшой мокрый снег", - указали синоптики.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, завтра днем на западе и севере, в среду в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах до минус 10°, днем 0-5° тепла.
Напомним, 20 января в Украине до 3 градусов тепла.