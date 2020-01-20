Синоптики дали снежный прогноз на середину недели

"В ближайшие сутки и ночью 22 января в Украине без осадков, днем 22 января и в течение суток 23 января небольшой мокрый снег", - указали синоптики.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, завтра днем на западе и севере, в среду в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах до минус 10°, днем 0-5° тепла.

Напомним, 20 января в Украине до 3 градусов тепла.