Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Україні у четвер, 23 січня, у більшості областей невеликий мокрий сніг, температура повітря сягатиме максимально 3 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра, 23 січня, в більшості областей країни невеликий мокрий сніг, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 4-9° морозу", - повідомили синоптики.
У наступні дві доби, 24-25 січня, переважно без опадів, лише на півночі Лівобережжя, а 25 січня також і в східних областях невеликий сніг; вітер послабшає; температура вночі 0-7°, в Карптах до 13° морозу, вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни до плюс 8°. На дорогах країни подекуди ожеледиця.
Нагадаємо, в Україні 22 січня пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря вдень підніметься до 5, подекуди - 8 градусів тепла.