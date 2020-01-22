Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

"Завтра, 23 января, в большинстве областей страны небольшой мокрый снег, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 4-9° мороза", - сообщили синоптики.

В последующие двое суток, 24-25 января, преимущественно без осадков, лишь на севере Левобережья, а 25 января также и в восточных областях небольшой снег; ветер ослабеет; температура ночью 0-7°, в Карптах до 13° мороза, днем 0-5° тепла, на западе и юге страны до плюс 8°. На дорогах страны местами гололедица.

Напомним, в Украине 22 января пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем поднимется до 5, местами - 8 градусов тепла.