Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні у вівторок, 10 грудня, очікується погода переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів", - зазначили синоптики.
Вночі та вранці у південних, центральних та східних областяї місцями туман.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-7° тепла, на Одещині 8-13°.
На Київщині завтра без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
Нагадаємо, 9 грудня в Україні переважно без опадів, температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 2° морозу до 11° тепла.