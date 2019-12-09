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Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні у вівторок, 10 грудня, очікується погода переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів", - зазначили синоптики.

Вночі та вранці у південних, центральних та східних областяї місцями туман.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-7° тепла, на Одещині 8-13°.

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Нагадаємо, 9 грудня в Україні переважно без опадів, температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 2° морозу до 11° тепла.

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