Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Украине во вторник, 10 декабря, ожидается погода преимущественно без осадков. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Ночью и утром в южных, центральных и восточных областяи местами туман.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-7° тепла, в Одесской области 8-13°.
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
Напомним, 9 декабря в Украине преимущественно без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 2° мороза до 11° тепла .