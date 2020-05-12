Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

"Найближчої доби без опадів, лише вночі у східній частині, вдень у Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ; на Лівобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі у північних та більшості центральних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у західних областях заморозки в повітрі 0-3°, на решті території 4-9° тепла, вдень в Україні 12-18°", - повідомили синоптики.

Згідно з прогнозом, 14 травня в західних, північних, вдень і в центральних областях помірні, 15 травня на півдні та сході, вдень в Карпатському регіоні невеликі дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів; температура вночі 2-9° тепла, 14 травня у східній частині на ґрунті заморозки 0-5°; вдень у більшості західних та північних областей 13-18° тепла, на решті території 19-26°.

Нагадаємо, 12 травня в Україні до 26 градусів тепла.