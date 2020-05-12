Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

"В ближайшие сутки без осадков, лишь ночью в восточной части, днем в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь; на Левобережье местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью в северных и большинстве центральных областей 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в западных областях заморозки в воздухе 0-3°, на остальной территории 4-9° тепла, днем в Украине 12-18°", - сообщили синоптики.

Согласно прогнозу, 14 мая в западных, северных, днем и в центральных областях умеренные, 15 мая на юге и востоке, днем в Карпатском регионе небольшие дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков; температура ночью 2-9° тепла, 14 мая в восточной части на почве заморозки 0-5°; днем в большинстве западных и северных областей 13-18° тепла, на остальной территории 19-26°.

Напомним, 12 мая в Украине до 26 градусов тепла.