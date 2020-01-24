Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні на вихідних, 25-26 січня, очікується погода переважно без опадів, утім завтра місцями пройде невеликий мокрий сніг з дощем. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби переважно без опадів, лише завтра у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий мокрий сніг з дощем, вдень 27 січня в південній частині пройдуть помірні дощі, в Карпатському регіоні - невеликі опади. У вихідні на дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.
Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, найближчої ночі на Закарпатті та Прикарпатті 4-9°, в гірських районах до 12° морозу; вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни місцями 6-9° тепла.
Нагадаємо, 24 січня в Україні від 13° морозу до 8° тепла.