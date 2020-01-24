Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

"В следующие трое суток преимущественно без осадков, лишь завтра в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой мокрый снег с дождем, днем 27 января в южной части пройдут умеренные дожди, в Карпатском регионе - небольшие осадки. В выходные на дорогах северо-восточной части местами гололедица", - сообщили синоптики.

Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, ближайшей ночью на Закарпатье и Прикарпатье 4-9°, в горных районах до 12° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и юге страны местами 6-9° тепла.

Напомним, 24 января в Украине от 13° мороза до 8° тепла.