Синоптики дали прогноз погоди на завтра: де очікувати заморозків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. По Україні у середу, 15 квітня, очікуються дощі, прохолодна погода, удень повітря прогріється лише до 12 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, 15 квітня у східних, вночі також у центральних та південних областях дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів. Вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях заморозки у повітрі 0-5°, на решті території температура вночі 1-6° тепла, температура вдень в Україні 6-12° тепла.
На Київщині 15 квітня без опадів; вдень пориви північно-західного вітру 15-18 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 7-10° тепла.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.