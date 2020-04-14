Синоптики дали прогноз погоды на завтра: где ожидать заморозков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По Украине в среду, 15 апреля, ожидаются дожди, прохладная погода, днем воздух прогреется лишь до 12 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, 15 апреля в восточных, ночью также в центральных и южных областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории температура ночью 1-6° тепла, температура днем в Украине 6-12° тепла.
В Киевской области 15 апреля без осадков; днем порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 7-10° тепла.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.