Синоптики дали прогноз погоды на завтра: где ожидать заморозков

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 36039 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 44888 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 60209 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 61077 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 85949 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76134 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101369 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105413 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130595 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130222 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106222 просмотра
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4 марта, 18:57 • 105833 просмотра
Актуальное
Синоптики дали прогноз погоды на завтра: где ожидать заморозков

Синоптики дали прогноз погоды на завтра: где ожидать заморозков

Киев  •  УНН

 • 24809 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. По Украине в среду, 15 апреля, ожидаются дожди, прохладная погода, днем воздух прогреется лишь до 12 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 15 апреля в восточных, ночью также в центральных и южных областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории температура ночью 1-6° тепла, температура днем в Украине 6-12° тепла.

В Киевской области 15 апреля без осадков; днем порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 7-10° тепла.

Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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