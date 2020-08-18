Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На заході України завтра очікуються дощі, подекуди значні, на решті ж території - без опадів. Температура від 12 вночі до 33 вдень. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"19-20 серпня у західних областях грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті значні; на решті території без опадів. Температура вночі 12-18°, вдень 27-33°, на заході 21-26°", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 21 серпня у західних та південних областях без опадів, на решті території місцями короткочасні дощі з грозами, температура вночі істотно не зміниться, вдень у більшості областей 22-27°, на півдні та сході 28-33°.
"18 серпня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-25°; у Дніпрі в межах Києва 22°", - резюмували синоптики.
Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз до середини тижня.