Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На западе Украины завтра ожидаются дожди, местами значительные, на остальной же территории - без осадков. Температура от 12 ночью до 33 днем. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"19-20 августа в западных областях грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье значительные, на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-18°, днем 27-33°, на западе 21-26°", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 августа в западных и южных областях без осадков, на остальной территории местами кратковременные дожди с грозами, температура ночью существенно не изменится, днем в большинстве областей 22-27°, на юге и востоке 28-33°.
"18 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 22-25°, в Днепре в пределах Киева 22°", - резюмировали синоптики.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз до середину недели.