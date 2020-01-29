Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В Україні у четвер, 30 січня, очікується дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на Чернігівщині та Сумщині значний сніг, хуртовина. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра дощ та мокрий сніг, місцями налипавння мокрого снігу, на Чернігівщині та Сумщині значний сніг, хуртовина; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9° тепла, в Карпатах протягом доби 2-7° морозу", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що у наступні дві доби, 31 січня - 1 лютого, в більшості областей невеликий мокрий сніг з дощем, вдень 31 січня у західних областях помірні опади, у Карпатах значний сніг; температура суттєво не зміниться, лише на заході країни в суботу дещо підвищиться. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, завтра в Україні, післязавтра на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.
Нагадаємо, ДСНС попередила про порушення руху транспорту через негоду.