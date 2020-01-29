Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"Завтра дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Черниговской и Сумской областях значительный снег, метель, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла, в Карпатах в течение суток 2-7° мороза", - говорится в сообщении.

Также указано, что в последующие двое суток, 31 января - 1 февраля, в большинстве областей небольшой мокрый снег с дождем, днем 31 января в западных областях умеренные осадки, в Карпатах значительный снег, температура существенно не изменится, лишь на западе страны в субботу несколько повысится.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, завтра в Украине, послезавтра на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Напомним, ГСЧС предупредила о нарушении движения транспорта из-за непогоды.