Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. В Україні у вівторок, 10 вересня, переважно без опадів, повітря вдень прогріється місцями до 28 градусі тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"10 вересня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ, місцями гроза", - вказали синоптики.
Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях, Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°, у східних областях подекуди 6-8° тепла; вдень в Україні 23-28°.
У Києві 10 вересня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 26-28°.
Нагадаємо, 9 вересня в Україні до 29 градусів тепла.