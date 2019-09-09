Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине во вторник, 10 сентября, преимущественно без осадков, воздух днем прогреется местами до 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"10 сентября переменная облачность. Без осадков, лишь ночью на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза", - указали синоптики.
Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях, Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, в восточных областях местами 6-8° тепла; днем в Украине 23-28°.
В Киеве 10 сентября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.
Напомним, 9 сентября в Украине до 29 градусов тепла.