Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. На вихідні в Україні очікується без істотних опадів, часом невеликий дощ. Температура від 7 градусів морозу вночі у східних областях до 10 тепла вдень у південних. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра без істотних опадів, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях 2-7° морозу; вдень 4-10° тепла, на північному сході країни 0-4° тепла. 15-16 листопада в Україні, крім південної частини, часом невеликий дощ, у понеділок з мокрим снігом; температура у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°, на решті території вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 10°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 512 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 11 787.

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