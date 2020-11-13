Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На выходные в Украине ожидается без существенных осадков, временами небольшой дождь. Температура от 7 градусов мороза в восточных областях ночью до 10 тепла днем в южных. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра без существенных осадков, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях 2-7° мороза, днем 4-10° тепла, на северо-востоке страны 0-4° тепла. 15-16 ноября в Украине, кроме южной части, временами небольшой дождь, в понедельник с мокрым снегом, температура в восточных областях ночью 0-5° мороза, днем около 0°, на остальной территории ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 10°", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 512 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 11 787.