Синоптики дали прогноз погоди на наступні три доби

"У найближчі три доби без опадів, лише на крайньому заході країни у середу короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно південно-східний, помірний. Температура вночі 10-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень завтра 25-30°, 5-6 серпня 27-32°, у південній частині до 34°", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 3 серпня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-25°; в Дніпрі в межах Києва 22°.

Як повідомлялося раніше в УНН, у низці областей оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.