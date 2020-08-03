Синоптики дали прогноз погоди на наступні три доби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні на наступні три доби прогнозують без опадів, місцями короткочасні дощі, місцями грози, температура - від 10° вночі до 34° вдень. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби без опадів, лише на крайньому заході країни у середу короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно південно-східний, помірний. Температура вночі 10-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень завтра 25-30°, 5-6 серпня 27-32°, у південній частині до 34°", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 3 серпня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-25°; в Дніпрі в межах Києва 22°.
Як повідомлялося раніше в УНН, у низці областей оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.